Catanzaro, Rosario Amato alla guida della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell’UMG

Il professor Rosario Amato è il nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

CATANZARO – Il professor Rosario Amato, immunogenetista e docente associato di Genetica Medica, è il nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica – indirizzo biologico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. La nomina, valida per il triennio prossimo, segna l’inizio di una fase di rinnovamento e consolidamento per la disciplina nel territorio calabrese. Ricercatore con una solida esperienza nel campo immunologico e immunogenetico, Amato porta alla guida della Scuola una combinazione di expertise scientifica e profonda conoscenza del contesto locale. Succede al professor Iuliano, ereditando una struttura già al centro di importanti sviluppi clinici e didattici.

«La formazione dei giovani specializzandi – sottolinea Amato – richiede una nuova strategia di integrazione con il territorio e la capacità di ampliare il curriculum formativo e tecnico dei nuovi professionisti». Al centro del nuovo corso, dunque, una sinergia sempre più stretta tra attività cliniche universitarie, diagnosi genetica, indirizzamento terapeutico e ricerca scientifica. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: consolidare la Genetica Medica come snodo strategico tra assistenza sanitaria, innovazione tecnologica e ricerca traslazionale. Un percorso che mira a offrire agli specializzandi una preparazione solida e competitiva a livello nazionale e internazionale, contribuendo al tempo stesso a rafforzare l’offerta sanitaria e scientifica della Calabria.