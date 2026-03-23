Oltre 3.5 milioni di euro alle imprese agricole del Catanzarese danneggiate dall’alluvione del 2024

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Dalla regione Calabria messi a disposizione oltre 3.5 milioni di euro destinati alle imprese agricole del Catanzarese danneggiate dall’alluvione del 2024

CATANZARO – Oltre 3.5 milioni di euro saranno destinati per le imprese agricole del catanzarese fortemente danneggiate dalle piogge alluvionali dal 20 al 21 ottobre 2024 nei comuni di Cortale, Curinga, Feroleto Antico, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida e Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Con decreto dirigenziale numero 4568 del 20 marzo 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria che ammette 76 imprese agricole ai ristori a copertura all’80% del danno accertato.

“Con questo provvedimento – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – la Regione Calabria conferma la propria attenzione concreta verso le imprese agricole duramente colpite dagli eventi alluvionali. Fin dall’inizio era chiaro che i fondi nazionali non erano sufficienti rispetto ai danni subiti. Per questo la Regione si è attivata per integrare le risorse, per dare respiro alle aziende danneggiate, tutelare il lavoro degli agricoltori e inoltre accompagnare la ripartenza delle aree colpite. La Regione è stata e continuerà a essere al fianco delle comunità agricole, con impegno costante, responsabilità amministrativa e massima attenzione alla tempestiva erogazione degli aiuti”.

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità, per gli interessati, di richiedere il riesame della propria posizione entro 15 giorni dalla pubblicazione, tramite Pec al dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.