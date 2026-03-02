Studentessa catanzarese a Dubai, la madre «Lasciati a se stessi»

2 minuti per la lettura

Rabbia da Catanzaro per una 17enne del Liceo Galluppi intrappolata a Dubai dopo gli attacchi missilistici. «Nessun contatto dalla Farnesina, ragazzi in bunker senza cibo». Famiglie calabresi in apprensione, Farnesina al lavoro per rimpatri, forse dal 3 marzo

La rabbia di una madre di Catanzaro cresce per la figlia 17enne intrappolata negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo gli attacchi missilistici in Medio Oriente. «Sono arrabbiata nera, nessuno della Farnesina mi ha contattato», si sfoga la donna, mentre i ragazzi affrontano notti in bunker e problemi logistici. La vicenda coinvolge oltre 200 studenti italiani, tra cui diversi calabresi.

STUDENTI CALABRESI A DUBAI



La studentessa del Liceo classico “Galluppi” di Catanzaro partecipava al progetto “L’Ambasciatore del Futuro” di WSC Italia, simulazione diplomatica ONU per studenti delle superiori. Sabato 28 febbraio, il gruppo ha appreso in aeroporto della cancellazione dei voli per gli attacchi iraniani, con missili che hanno colpito l’iconico Burj Al Arab e zone vicine. Sistemati prima in hotel aeroportuali e poi in strutture centrali, i ragazzi hanno trascorso la notte tra allarmi e discese nei bunker dell’albergo

CATANZARO, LA RABBIA DI UNA MADRE



«Sono lasciati a loro stessi, anche per mangiare: l’albergo non fornisce pasti, usano delivery e alcuni hanno finito i soldi», racconta la madre, evidenziando l’assenza di supporto dopo la visita del console italiano Edoardo Napoli. La figlia ha riferito di umore inizialmente buono ma con cedimenti psicologici tra i coetanei per paura e stanchezza. Altre famiglie calabresi, da Castrovillari a Catanzaro, condividono l’angoscia: il Rettore del Galluppi Stefania Cinzia Scozzafava è in contatto costante, mentre sindaco e prefetto monitorano.

DUBAI, STUDENTI CALABRESI, POSSIBILE RITORNO DAL TRE MARZO

La Farnesina assicura che studenti sono al sicuro in hotel come Le Meridien, seguiti da tutor 24/7 e Unità di Crisi al lavoro per voli alternativi, possibili dal 3 marzo. Il ministro Crosetto è rientrato con aereo militare, mentre il console coordina. Le famiglie attendono certezze, con scuole calabresi mobilitate per assistenza