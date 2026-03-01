Guerra in Iran, studentesse bloccate a Dubai, la vicinanza del Galluppi

3 minuti per la lettura

Preoccupazione e solidarietà dal Convitto “P. Galluppi” di Catanzaro per due studentesse bloccate a Dubai a causa del conflitto nella regione. Il messaggio del Rettore Stefania Cinzia Scozzafava

Momenti di apprensione a Catanzaro, dove due studentesse del Convitto Nazionale “P. Galluppi” si trovano bloccate a Dubai a causa della chiusura degli spazi aerei legata al conflitto in corso nella regione. Le giovani, tra cui Vittoria, partecipavano al progetto “Ambasciatori del futuro”, un’esperienza formativa di diplomazia internazionale. La scuola, guidata dal Rettore Stefania Cinzia Scozzafava, ha espresso solidarietà e fiducia negli sforzi della Farnesina e delle autorità locali per il loro rapido rientro in Italia.

IL MESSAGGIO DEL RETTORE DEL GALLUPPI, SCOZZAFAVA



Con profonda apprensione e senso di vicinanza, la comunità scolastica del Convitto Nazionale “P. Galluppi” di Catanzaro segue con attenzione la delicata situazione che coinvolge due studentesse catanzaresi attualmente a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove stavano partecipando al progetto formativo di simulazione diplomatica “Ambasciatori del futuro”, organizzato dall’associazione WSC Italia.

LE STUDENTESSE DEL CONVITTO BLOCCATE A DUBAI

Tra le partecipanti c’è Vittoria, studentessa del Liceo Classico annesso al Convitto, impegnata nel programma internazionale di formazione linguistica e diplomatica (FSL, ex PCTO).

Il blocco dei voli e la difficoltà di rientro



Nelle ultime ore, i rapidi sviluppi del conflitto in corso nella regione e la chiusura degli spazi aerei hanno reso impossibile il rientro in Italia per circa 200 studenti italiani coinvolti nel progetto, tra cui le due giovani catanzaresi.

Una situazione che genera comprensibile tensione tra le famiglie e l’intera comunità scolastica, che in queste ore si è stretta con affetto e solidarietà attorno alle ragazze e ai loro genitori.

Il messaggio del Rettore: «Vi aspettiamo a casa»



Il Rettore-Dirigente Scolastico Stefania Cinzia Scozzafava, insieme al corpo docente e a tutto il personale del Convitto, ha espresso la più profonda vicinanza alle famiglie di Vittoria e dell’altra studentessa, riconoscendo «l’angoscia e la preoccupazione per questi momenti difficili».

«Siamo in costante contatto con le autorità locali, il Sindaco e il Prefetto – sottolinea Scozzafava – che si sono immediatamente attivati per monitorare la situazione e fornire ogni possibile assistenza. A Vittoria e a tutti i ragazzi bloccati rivolgiamo un pensiero di incoraggiamento: tenete duro, siete forti e presto tornerete a casa».

Fiducia nelle istituzioni e nella Farnesina



Il Convitto Galluppi ha inoltre ringraziato le autorità italiane e la Farnesina per il lavoro di coordinamento volto a tutelare la sicurezza dei connazionali e garantire il loro rientro in Italia quanto prima.

«La vostra esperienza formativa – si legge nella nota diffusa dalla scuola – pur segnata da eventi imprevedibili, dimostra coraggio, maturità e amore per la diplomazia, valori che il nostro Istituto promuove da sempre. Confidiamo nell’operato delle istituzioni e restiamo accanto alle famiglie per ogni necessità».

La comunità scolastica di Catanzaro, unita da un sentimento di speranza e sostegno, attende ora con fiducia il rientro in sicurezza delle due studentesse e di tutti i giovani italiani ancora bloccati all’estero.