Il cardinale di Napoli sarà cittadino onorario di Catanzaro

Domenico Battaglia, cardinale di Napoli, cittadino onorario di Catanzaro, l’annuncio via social del sindaco Nicola Fiorita

Il cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, “il prete di strada”, sarà cittadino onorario di Catanzaro. Ad annunciarlo sui social il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

«Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, per noi – ha ricordato Fiorita – sarà sempre don Mimmo, il “prete di strada”, sempre a fianco degli ultimi e dei perdenti. Catanzaro è la sua casa, la città dove ha dato – nel Centro Calabrese di Solidarietà – la speranza e la gioia di vivere a centinaia di giovani che stavano per perdersi. Si può dire che don Mimmo è una delle personalità più vicine alla filosofia di Papa Francesco e alla sua “Chiesa in uscita”».

IL CARDINALE DI NAPOLI È NATO A SATRIANO

«Don Mimmo, che è nato a Satriano, porta sempre Catanzaro nel suo cuore. È giunto il momento di solennizzare il forte legame di don Mimmo con la nostra città, con il conferimento della cittadinanza onoraria. La mia proposta è stata condivisa all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Quando l’ho comunicata a don Mimmo – ha concluso il sindaco di Catanzaro – ho colto nella sua voce un fremito di commozione. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi nella nuova Aula Rossa che stiamo finalmente ultimando».