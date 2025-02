Crisalide 3, la Cassazione dispone 6 annullamenti e conferma 25 condanne

2 minuti per la lettura

Si chiude in Cassazione il processo Crisalide 3 scaturito dal blitz con 28 arresti del 14 settembre 2019: 6 annullamenti e 25 condanne confermate

LAMEZIA TERME – Sei condanne annullate con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, per il resto 25 condanne confermate. Questa la decisione della sesta sezione penale della Cassazione, nell’ambito processo Crisalide 3, scaturito dall’omonima operazione scattata il 14 settembre 2019 con 28 arresti (in tutto furono 51 gli indagati) con le accuse di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione, ricettazione e danneggiamenti.

In particolare – secondo la Dda – il traffico di droga avrebbe rappresentato un vero proprio business tramite un controllo totale e capillare del territorio da parte della cosca Cerra – Torcasio – Gualtieri. Diverse, inoltre , le estorsioni contestate ad alcuni imputati. E c’era anche chi si sarebbe fatto consegnare dal titolare di un negozio di ferramenta gratuitamente merce varia. Così come una scontistica particolare chiesta a titolare di negozi di abbigliamento. Per non parlare degli attentati intimidatori a scopi estorsivi ma anche verso chi non si era piegato.

La Cassazione, accogliendo completamente i ricorsi della difesa contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro di marzo 2023, ha annullato con rinvio in la condanna nei confronti di Domenico De Rito, Massimo Gualtieri, Antonio Gullo (tutti difesi dall’avvocato Antonio Larussa), Nicholas Izzo (condannato in appello a 7 anni di reclusione per partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico e per altri reati fine (difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Antonio Larussa), Davide Belville (difeso dagli avvocati Antonio Larussa e Michele Cerminara) e di Giuseppe Galluzzi (difeso dall’avvocato Pietro Chiodo), limitatamente all’applicazione della disciplina della continuazione.

CRISALIDE LE CONDANNE DECISE IN CASSAZIONE

Per il resto, quindi, confermate le condanne per gli altri 25 imputati: