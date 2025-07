Regione Calabria, perquisizioni ai Dipartimenti Sanità ed Economia della Cittadella regionale

1 minuto per la lettura

Catanzaro – Mattinata movimentata alla Cittadella regionale, dove risultano in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nei locali dei Dipartimenti Sanità ed Economia.

Secondo quanto trapelato, i militari si sarebbero presentati negli uffici al terzo e all’ottavo piano della sede della Regione Calabria, e le attività sarebbero tuttora in corso, si inserirebbero in un’indagine più ampia di cui ancora non si conoscono aspetti gestionali e amministrativi.

Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone iscritte nel registro degli indagati, né la natura esatta degli accertamenti in atto. La presenza degli uomini delle Fiamme Gialle, comunque, non è passata inosservata e ha attirato l’attenzione all’interno dell’edificio che ospita la Giunta regionale.

Il Dipartimento Tutela della Salute, al terzo piano, e quello dell’Economia e Finanze, all’ottavo, sono tra i più strategici dell’apparato amministrativo calabrese.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore per chiarire la portata dell’operazione e le eventuali conseguenze politiche e amministrative.