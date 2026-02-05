Caso Dulbecco, revocato il sequestro beni ad Andrea Bruni

2 minuti per la lettura

Il Riesame di Catanzaro ha revocato il sequestro beni preventivo disposto dal Gip per Andrea Bruni, primario di Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza. A Bruni, coinvolto in un’inchiesta che ha riguardato la Dulbecco di Catanzaro, si contestavano lo svolgimento di attività extra moenia non autorizzate

IL GIUDICE del Riesame, presso il tribunale di Catanzaro, ha revocato il sequestro beni preventivo disposto dal Gip nei confronti del professor Andrea Bruni lo scorso giugno. Bruni, primario di Anesteria e Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza e direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, è tra i sanitari coinvolti nell’inchiesta che ha riguardato l’Azienda ospedaliera universitaria ‘Dulbecco’ di Catanzaro e in particolare il team di oculistica del primario Vincenzo Scorcia. A lui e al collega Eugenio Garofalo, oggi primario a Catanzaro, si contesta il reato di truffa aggravata per lo svolgimento di attività professionale extra moenia, non autorizzate da ospedale e università o comunque incompatibili. A Bruni erano stati sequestrati beni per 62mila euro per Bruni, a Garofalo per 76mila.

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

Il Riesame a luglio, nella sua precedente pronuncia, aveva confermato il sequestro. L’avvocato di Bruni, Enrico Morcacallo, si è rivolto quindi alla Cassazione che ha annullato la decisione del Riesame per carenza di motivazione rispetto al periculum in mora, accogliendo una delle obiezioni su cui si fondava il ricorso del legale. Detto in parole semplici, non è necessario anticipare il sequestro beni prima che il processo arrivi a sentenza: il danno allo Stato, se accertato, potrà essere risarcito in qualunque momento perché Bruni ha una posizione finanziaria solida e non c’è rischio, spiegano i giudici, che possa occultare o disperdere il suo patrimonio.

LEGGI ANCHE: CASO DULBECCO, GLI AVVOCATI: «BRUNI E GAROFALO SONO DUE EROI, CHIARIREMO TUTTO»

Il Riesame, in questa seconda pronuncia, si è adeguato alle conclusioni della Cassazione e ha annullato l’ordinanza del Gip, revocando il sequestro. L’avvocato Morcavallo ha presentato ricorso anche per il professor Garofalo, ma si è in attesa della decisione.