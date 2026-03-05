Niente voltura della fornitura elettrica, al Centro per l’impiego di Lamezia staccata la corrente

2 minuti per la lettura

Niente voltura della fornitura elettrica, al Centro per l’impiego di Lamezia Terme staccata la corrente. Uffici chiusi

LAMEZIA TERME – Centro per l’impiego di Lamezia Terme non operativo. La voltura del contratto della fornitura di energia elettrica non sarebbe stata fatta dalla Provincia alla Regione (passaggio avvenuto sette anni fa) e così l’energia elettrica è stata staccata. Da mercoledì scorso (4 marzo 2026) E stamattina (5 marzo 2026) gli uffici di corso Numistrato sono rimasti aperti fino alle 10. Poi i dipendenti sono andati via (e ovviamente nessun servizio all’utenza che, per la maggiore, è gente in cerca di occupazione). E domani (venerdì 7 marzo 2026)? Non si sa. Un servizio pubblico che si ferma perché hanno staccato la corrente per la mancata voltura del contratto che, dirigenti pubblici da 300 mila euro all’anno, probabilmente hanno dimenticato di farlo. Non c’è altra spiegazione visto che i centri per l’impiego sono passati dalla Provincia alla Regione bene sette anni fa.

I disservizi causati dal sistema telematico

E non è la prima volta che il Centro per l’impiego si ferma. Spesso il servizio è venuto meno per il deficit del sistema telematico Sil (Servizio informativo lavoro) della regione gestito dall’Azienda Calabria Lavoro (al servizio dei Centri per l’impiego calabresi). E così gli utenti dei Centri per l’impiego (in cerca di occupazione e in attesa di presentare domande per i sussidi, come l’assegno d’inclusione e il supporto formazione lavoro) sono stati costretti ad attendere ore e ore prima di ricevere risposte dal personale, spesso esasperato dai continui disservizi per una linea telematica lentissima.

Sede da ristrutturate ma i fondi sono a rischio

Ma c’è un altro problema che incombe, in questo caso, per il Centro per l’impiego di Lamezia. Non si riesce, infatti, a trovare una sede in cui trasferire provvisoriamente il Centro per l’impiego di Lamezia per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di corso Nunistrano di proprietà del Comune. Da qui il rischio di perdita del finanziamento di un milione e mezzo di euro. Nel quadro del programma di potenziamento dei centri per l’impiego in Calabria, finanziato dal Pnnr, sono stati, infatti, destinati 1,5 milioni di euro alla ristrutturazione dell’immobile proprietà del Comune, attuale sede del Centro per l’impiego.

Il programma risale a 4 anni fa e da allora il Comune ha ottenuto già tre proroghe per il compimento dell’opera. L’ultima proroga scade a giugno prossimo per cui se entro giugno non partono i lavori si rischia di perdere il finanziamento del progetto di ristrutturazione dell’immobile che, in un primo momento, si era arenato perché al Comune si erano persi i calcoli strutturali dell’immobile.