Chiusa l’autostrada A2 per un incendio sul Pollino

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L’autostrada A2 è stata chiusa nel tratto tra Sibari e Morano Calabro per un vasto incendio a Castrovillari che minaccia il Parco del Pollino.

CASTROVILLARI — Un lunedì di vera emergenza sul fronte incendi in Calabria. A causa di un vasto rogo divampato nella zona di Castrovillari è stata disposta la chiusura temporanea di un intero tratto dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”. Le fiamme, infatti, si sono propagate rapidamente fino a lambire e mandare in fumo una porzione del Parco Nazionale del Pollino. A rendere impraticabile e pericolosa la circolazione è stata una gigantesca e densa nube di fumo nero che ha letteralmente invaso le carreggiate dell’autostrada, azzerando la visibilità per gli automobilisti in transito. Per motivi di sicurezza, il tratto calabrese compreso tra gli svincoli di Sibari e Morano Calabro è stato provvisoriamente interdetto al traffico in entrambe le direzioni.

AUTOSTRADA A2 CHIUSA PER UN INCENDIO: TRAFFICO IN TILT E DEVIAZIONI SULLA VIABILITÀ ORDINARIA

Il blocco dell’arteria autostradale ha immediatamente ripercosso i suoi effetti sulla viabilità, provocando lunghe code e disagi. Il piano di emergenza ha previsto la deviazione obbligatoria del flusso veicolare. In direzione Nord i veicoli vengono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari. In direzione Sud il traffico viene fatto defluire allo svincolo di Morano Calabro.

Sul posto c’è il personale dell’Anas, impegnato a gestire la viabilità e ad agevolare i flussi di traffico sulle arterie secondarie, in attesa che le squadre di soccorso riescano a domare le fiamme e a bonificare l’area per consentire la riapertura in sicurezza della carreggiata.