Inferno di fuoco a Castrovillari, il sindaco: «L’incendio una ferita aperta»

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Un vasto incendio ha assediato Castrovillari. Il sindaco Anna De Gaio attiva il Coc e ordina ai cittadini di chiudere gli infissi per fumi tossici.

CASTROVILLARI – Una notte di inferno e paura ha avvolto Castrovillari, letteralmente accerchiata da un vastissimo fronte di fuoco. Gli incendi, divampati dalla serata di ieri 19 luglio 2026, stanno mandando in fumo centinaia di ettari di bosco e macchia mediterranea, minacciando da vicino insediamenti produttivi e strutture strategiche. In prima linea, a seguire le operazioni di spegnimento fin dalle prime ore della notte, c’è il sindaco Anna De Gaio: «L’incendio che da ieri sera interessa la nostra città è una ferita inferta all’ambiente, bene primario che siamo chiamati a difendere e tutelare, ma anche il segnale doloroso che abbiamo ancora bisogno di un cambio di mentalità importante per far sì che simili episodi non accadano più».

«Da ieri sera, quando la situazione è diventata importante e critica, ho attivato il Coc per gestire l’emergenza incendi che sta interessando le aree boschive di contrada Cerasulo, Petrosa e Cornice, dove sono già andati, purtroppo, in fumo centinaia di ettari di bosco e macchia mediterranea». Il primo cittadino ha immediatamente attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) per coordinare la complessa macchina dei soccorsi e gestire l’emergenza che sta tenendo con il fiato sospeso l’intera comunità stritolata dall’emergenza roghi.

INCENDIO A CASTROVILLARI, IL COC ATTIVATO NELLA NOTTE: SQUADRE IN DIFESA DELLA ZONA PIP E DEL CARCERE

Il monitoraggio è rimasto costante per tutta la notte per arginare un fronte di fuoco imponente. «Per tutta la notte ho seguito gli sviluppi del grande fronte di fuoco che ha interessato l’area Pip e quella attorno alla casa Circondariale e ringrazio vivamente l’impegno profuso dalle squadre dei Vigili del Fuoco, Calabria Verde e dei volontari sul campo per difendere le aree verdi ed evitare che le fiamme arrivassero a danneggiare le aziende che insistono nella parte produttiva della città». Ha dichiarato il sindaco De Gaio, sottolineando lo sforzo titanico compiuto per difendere le aree verdi ed evitare che il fuoco distruggesse le aziende che insistono nella parte produttiva della città. Le zone boschive maggiormente colpite e attualmente monitorate sono quelle di contrada Cerasulo, Petrosa e Cornice, dove il bilancio dei danni ambientali è già pesantissimo.

ALLARME DIOSSINA A SERRA DELLE CIAVOLE: SCATTA L’OBBLIGO DI CHIUDERE LE FINESTRE

L’emergenza purtroppo non è ancora cessata e i focolai continuano a rimanere attivi. «Ho attivato contatti diretti con la Prefettura e la Protezione Civile regionale al fine di contrastare anche con i mezzi aerei il grande fronte di fuoco che ancora coinvolge vaste aree del territorio cittadino. Visto che alcuni focolai hanno interessato l’area di località Serra delle Ciavole – dove insistono pneumatici abbandonati – ho emanato ordinanza che informa tutti i cittadini del «grave rischio per la salute a causa della combustione dei pneumatici abbandonati» e ordina in via cautelativa, fino a nuove disposizioni, ai cittadini residenti nel territorio comunale e soprattutto in prossimità di località Serra delle Ciavole di «chiudere tutti gli infissi e di non esporsi ai fumi provenienti dagli incendi in corso, di evitare spostamenti e frequentazione di spazi pubblici all’aria aperta e soprattutto di non avvicinarsi all’area interessata all’incendio».