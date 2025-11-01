Presentato alla Cittadella regionale il 5° Salone Internazionale DeGusto

2 minuti per la lettura

Presentato a Catanzaro il 5° Salone Internazionale DeGusto: oltre 140 espositori, showcooking e visibilità TV nazionale garantita.

CATANZARO – È stato presentato questa mattina, 1 novembre 2025 presso la Cittadella regionale, il 5° Salone Internazionale DeGusto, l’appuntamento fieristico-enogastronomico di riferimento per il Sud Italia, in programma dal 15 al 18 novembre presso il Centro fieristico “Colosimo” di Catanzaro. La conferenza stampa ha confermato un programma ricco, che si estenderà su una superficie di 40mila metri quadrati, e una forte partecipazione istituzionale e professionale.

SALONE INTERNAZIONALE “DEGUSTO”: ISTITUZIONI E ORGANIZZATORI AL COMPLETO

Alla presentazione hanno partecipato gli organizzatori di Cosenza Eventi (Salvatore, Antonella e Francesca) affiancati da importanti figure istituzionali e di settore: Fulvia Caligiuri (direttrice Arsac), Giuseppe Iritano (direttore Dipartimento regionale) e Giuliana Furrer (assessora alle Attività produttive del Comune di Catanzaro). L’incontro è stato moderato dal giornalista Francesco Mannarino, mentre il programma del Salone è coordinato dalla giornalista Giusy Ferraina.

A testimoniare il coinvolgimento della filiera produttiva calabrese, sono intervenuti anche rappresentanti di Confartigianato Calabria (Silvano Barbalace), buyer internazionali (Gianni Guido), la Fondazione Politeama (Settimio Pisano) e il settore della formazione ITS (Giorgio Durante).

SHOWCOOKING, FORMAZIONE E VISIBILITÀ NAZIONALE

La quinta edizione del Salone si preannuncia imponente: 140 espositori da tutta Italia animeranno i 5 mila mq dell’area espositiva. Il programma prevede talk, showcooking, incontri B2B e momenti di alta formazione. Prestigiosi ospiti: atteso il celebre pizzaiolo Luciano Sorbillo e firme del giornalismo enogastronomico come Luciano Pignataro. Visibilità mediatica insieme al TG5, con il giornalista Gioacchino Bonsignore, dedicherà ben due servizi all’evento, assicurando risalto nazionale.

Il Salone ospiterà inoltre le semifinali nazionali con le associazioni di settore Conpait (Marco Carelli), Fic (Carmelo Fabbricatore) e Sca (Rachele Grandinetti). Al termine della conferenza, i presenti hanno potuto godere di una degustazione di pizza a cura di Luca Tudda e di vini del cirotano con il produttore D’Agostino. DeGusto si conferma un polo d’attrazione capace di unire eccellenze, innovazione e promozione del territorio calabrese.