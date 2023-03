Vince il concorso ma è giudicata da una commissione di colleghi

2 minuti per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – La funzionaria della Regione Calabria, Ida Virginia Bufano da Cosenza, è la vincitrice del concorso per un posto di dirigente amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato al Comune di Lamezia Terme. La stessa che ha collaborato all’Unical con tutti i membri della commissione che ha esaminato i candidati del concorso del Comune, in varie commissioni di esame e per dottorato (ma con il presidente della commissione esaminatrice del concorso del Comune di Lamezia anche alla Regione Calabria).

A giudicarla, infatti, una commissione il cui presidente ha lavorato al fianco della Bufano (ma anche di altri due componenti della stessa commissione). Franco Ernesto Rubino, presidente della commissione giudicatrice, professore ordinario di Economia aziendale e ragioneria generale e applicata – dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria – ha lavorato, infatti, sia all’Unical che alla Regione con Ida Virginia Bufano.

La nuova dirigente, infatti, arriva dalla Regione, con ultimo incarico conferito a luglio 2022, posizione organizzativa di terza fascia del dipartimento “Organizzazione e risorse umane”, a supporto dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv) e performance dirigenti apicali, presieduto da Franco Ernesto Rubino (lo stesso presidente della commissione che ha giudicato la neo dirigente del Comune di Lamezia) con componenti Romilda Mazzotta e Renato Rolli, tutti dell’Unical nonchè – anche loro – componenti della commissione che ha giudicato Ida Virginia Bufano.

Commissione che ha approvato all’unanimità la graduatoria di merito dichiarando vincitrice del concorso al Comune di Lamezia la Bufano, già al fianco, quindi, di Franco Ernesto Rubino, Romilda Mazzotta (professore ordinario di Economia aziendale – dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria) e Renato Rolli (professore associato di diritto amministrativo – dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria). Sia Mazzotta che Rolli, dunque, erano i componenti esperti della commissione che ha giudicato e promosso al primo posto del concorso del Comune di Lamezia la Bufano che all’Unical e anche per dottorato ha lavorato anche con Mazzotta e Rolli.

Coincidenze? Il concorso è stato indetto dal Comune di Lamezia con determinazione 74 del 3.3. 2023 (in cui, tra l’altro si richiamano due determine di cui una, la 1075 del 11/11/2022 è stata modificata con la 1100 del 14/11/2022 relativa alla nomina della commissione giudicatrice) del dirigente del settore economico finanziario, Nadia Aiello, è stata stilata la graduatoria di merito che vede al primo posto Ida Virginia Bufano con il punteggio di 61.35 complessivo. E sarà anche una coincidenza il fatto che, prima della prova orale, la media del voto della Bufano era superiore di solo 0,50 punti dal secondo candidato e 2 punti dal terzo candidato e, al termine della stessa prova orale, la sua media prevale di 5,15 sul secondo.