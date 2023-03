Concorso al Comune di Lamezia, arrivano le diffide

2 minuti per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Una delle candidate e partecipanti al concorso (Paola Amato di Reggio Calabria) per un posto di dirigente amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato (vinto da Ida Virginia Bufano) indetto dal Comune di Lamezia Terme, tramite il suo avvocato, Cristina Crupi del foro di Reggio Calabria, ha inviato al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza del Comune di Lamezia Terme, il segretario generale del Comune, avvocato Carmela Chiellino, una diffida «per le valutazioni, le segnalazioni, e le determinazioni di specifica competenza».

«Senza entrare, in questa sede, in alcuna valutazione di merito e di opportunità, tanto si rappresenta per urgente adozione di tutti gli atti conseguenziali considerato, tra l’altro, che potrebbero emergere sull’intera vicenda, previe le dovute verifiche e valutazioni da parte degli organi competenti, profili, anche, di rilevanza penale. In caso di inerzia – scrive ancora l’avvocato Crupi – agirò in tutte le sedi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), ed in sede di giurisdizione amministrativa, oltre che investire l’Anac della vicenda».

Il tutto dopo aver constatato che tra la vincitrice del concorso e i tre membri della commissione giudicatrice risultano «stretti e continui rapporti di collaborazione». Come anticipato dal Quotidiano del Sud (LEGGI LA NOTIZIA) la vincitrice del concorso (tra l’altro candidata alla Camera per la Lega nel 2013) ha, infatti, collaborato all’Unical con tutti i tre membri della commissione del concorso del Comune, in varie commissioni di esame e per dottorato e con il presidente della commissione esaminatrice del concorso del Comune di Lamezia anche alla Regione Calabria. Il presidente della commissione, Franco Ernesto Rubino (di Lamezia) professore ordinario di Economia aziendale e ragioneria generale e applicata – dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria – ha lavorato al fianco della Bufano, infatti, sia all’Unical che alla Regione (nell’organismo di valutazione indipendente). Gli altri due membri della commissione del concorso, Romilda Mazzotta e Renato Rolli, tutti dell’Unical nonchè – anche loro – erano i componenti della commissione che ha giudicato Ida Virginia Bufano, già al fianco, quindi, di Franco Ernesto Rubino, Romilda Mazzotta (professore ordinario di Economia aziendale – dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria) e Renato Rolli (professore associato di diritto amministrativo – dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria).

Sia Mazzotta che Rolli, dunque, erano i componenti esperti della commissione che ha giudicato la vincitrice del concorso la cui graduatoria finale è stata approvata con la determina 74 del 3.3. 2023 (in cui, tra l’altro si richiamano due determine di cui una, la 1075 del 11/11/2022 è stata modificata con la 1100 del 14/11/2022 relativa alla nomina della commissione giudicatrice).