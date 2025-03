Sciame sismico nel Catanzarese: riunione in Prefettura

2 minuti per la lettura

A seguito dello sciame sismico nel Catanzarese, la Prefettura ha convocato una riunione urgente. I comuni aggiorneranno i piani di emergenza, con il supporto della Regione, e digitalizzeranno i dati per una maggiore accessibilità.

CATANZARO- A seguito dello sciame sismico che sta interessando alcuni comuni della provincia di Catanzaro, il Prefetto Castrese De Rosa ha convocato presso il palazzo della Prefettura di Catanzaro una riunione d’emergenza per coordinare le azioni di protezione civile. L’obiettivo principale è aggiornare e rendere più efficienti i piani comunali di emergenza, garantendo una risposta rapida ed efficace in caso di eventi sismici più intensi. «È stata una riunione importante», ha dichiarato il Prefetto, «dalla quale è emersa la necessità di non creare allarmismi ingiustificati nella popolazione. Ai sindaci abbiamo raccomandato di aggiornare i piani comunali di protezione civile, che rappresentano la base per la gestione delle emergenze. La Regione è pronta a supportare i comuni con risorse e linee guida chiare».

SCIAME SISMICO NEL CATANZARESE: AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI E DIGITALIZZAZIONE

I piani comunali di protezione civile, che individuano le aree di ammassamento e di raccolta, necessitano di un aggiornamento urgente. Molti di essi risultano datati e non rispondenti alle attuali esigenze. La Regione Calabria, attraverso il responsabile della Protezione Civile Domenico Costarella, ha assicurato il proprio supporto ai comuni per la revisione e l’aggiornamento dei piani, con l’obiettivo di renderli più rapidi e facilmente consultabili. «In questa fase – ha spiegato Costarella, -abbiamo concordato di rivedere i piani e di effettuare aggiornamenti speditivi, in attesa di completare l’iter tecnico-amministrativo di aggiornamento e digitalizzazione già avviato. L’obiettivo finale è rendere i piani facilmente accessibili ai cittadini attraverso strumenti digitali».

RASSICURAZIONI DEGLI ESPERTI E APPELLO ALLA CALMA

Il sismologo Mario La Rocca ha rassicurato la popolazione, sottolineando che lo sciame sismico in corso rientra nella normale attività sismica della regione. «Si tratta di uno sciame sismico come tanti altri che si verificano in Calabria», ha affermato La Rocca. «I terremoti di questa intensità non possono essere previsti, e l’evoluzione dello sciame è imprevedibile. L’importante è non farsi prendere dal panico e non credere a false notizie».

La Rocca ha inoltre sottolineato l’importanza del monitoraggio continuo dell’attività sismica da parte degli esperti, ma ha anche ribadito la necessità che i cittadini siano consapevoli del rischio sismico presente nella regione. «Viviamo in una regione dove prima o poi si può verificare un terremoto anche di una certa magnitudo», ha concluso La Rocca. La Prefettura e la Regione Calabria continueranno a monitorare attentamente la situazione, lavorando a stretto contatto con i comuni per garantire la massima sicurezza della popolazione.