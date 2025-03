Calabria, Occhiuto: «Ripudiamo le mafie, memoria viva delle vittime»

1 minuto per la lettura

Il presidente della regione Roberto Occhiuto, in occasione della Giornata della Memoria, ribadisce il ripudio della Calabria verso le mafie, esortando al ricordo delle vittime e all’impegno per una società giusta.

CATANZARO- In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha lanciato un messaggio forte e chiaro: «La Calabria ripudia le mafie e ogni forma di sopraffazione criminale». Attraverso un post sul social network, Occhiuto ha sottolineato l’importanza di rinnovare la memoria delle vittime innocenti delle mafie, affinché il loro sacrificio non sia stato vano. «È dovere di tutti rinnovare la memoria delle vittime innocenti delle mafie, affinché il loro sacrificio non sia stato vano e ci induca, ogni giorno, a impegnarci per costruire una società più libera e giusta», ha scritto il presidente.

Il messaggio di Occhiuto si inserisce in un contesto in cui la lotta alla criminalità organizzata rimane una priorità per la Regione Calabria. La Giornata della Memoria e dell’Impegno rappresenta un momento di riflessione e di rinnovato impegno per contrastare le mafie e costruire una società basata sulla legalità e sulla giustizia. Il messaggio di Occhiuto è un appello a non dimenticare le vittime e a proseguire con determinazione la lotta contro le mafie. Solo così sarà possibile costruire un futuro libero dalla criminalità organizzata, in cui la legalità e la giustizia siano valori fondamentali.