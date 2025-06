Truffa Superbonus Botricello, due indagati e sequestri per 5mln

2 minuti per la lettura

L’indagine per truffa aggravata riguarda i lavori di riqualificazione dell’ex villaggio turistico di Botricello (CZ). L’ente che si è aggiudicato la riqualificazione non era in possesso né dei requisiti soggettivi né di quelli oggettivi necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste.

Truffa aggravata nell’ambito del Superbonus nell’ex villaggio turistico di Botricello (CZ). Due indagati e sequestri per oltre 5mln di euro. Questo il risultato di una indagine coordinata dalla procura di Catanzaro e delegata alla Guardia di Finanza

Indagine incentrata sull’indebita acquisizione di crediti d’imposta in ambito edilizio, da parte di un ente attivo nel settore dell’assistenza residenziale per anziani e disabili con sede in Botricello riguarda il legale rappresentante e il tecnico responsabile dei lavori.

TRUFFA AGGRAVATA AL SUPERBONUS, I FATTI

I fatti contestati riguardano un’operazione di riqualificazione di un complesso edilizio nel Comune di Botricello, in passato utilizzato come villaggio turistico. L’immobile, che versava in precarie condizioni strutturali, acquisito nel 2023 dall’ente che, nell’agosto dello stesso anno, aveva dato avvio a interventi di ristrutturazione, presentando le pratiche edilizie e le asseverazioni richieste per fruire dei benefici del cosiddetto “Superbonus”.

ENTE SENZA REQUISITI

Le indagini di polizia giudiziaria, incentrate sull’analisi delle fasi progettuali e amministrative, hanno consentito delineare che l’ente non era in possesso né dei requisiti soggettivi né di quelli oggettivi necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste.

TRUFFA AGGRAVATA, SEQUESTRI PER OLTRE 5MLN DI EURO

Ad epilogo delle indagini preliminari, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro hanno dato esecuzione al provvedimento del Pubblico Ministero titolare del procedimento penale che ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza di crediti d’imposta per un totale di circa 5,5 milioni di euro, ritenuti indebitamente ottenuti attraverso l’illecito accesso alle misure agevolative previste dall’art. 110 del D.L. 34/2020, così evitando un grave pregiudizio per le casse dell’Erario. Ciò anche a seguito di un efficace coordinamento con la Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Catanzaro, che ha disposto il blocco delle erogazioni, segnalando le predette violazioni.

LE ACCUSE

Nei confronti dei due indagati formulata l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche.