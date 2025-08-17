Botricello crisi idrica: Sindaco pronto a occupare la sede Sorical

3 minuti per la lettura

Botricello a secco: La crisi è iniziata l’8 agosto quando la fornitura idrica è crollata, il Comune lasciato senz’acqua e il sindaco pronto a occupare la sede Sorical.

BOTRICELLO (CATANZARO)– Ferragosto senz’acqua a Botricello. Da giorni cittadini e turisti lamentano gravi disagi a causa della scarsa fornitura idrica, nel pieno di una settimana che vede il paese triplicare le proprie presenze. La Sorical, la società che gestisce il servizio idrico integrato, non riesce a garantire la quantità necessaria, lasciando interi quartieri a secco. E, ora, il sindaco della cittadina ionica, Simone Puccio, assieme ad una delegazione della maggioranza comunale alza la voce e si dice pronto ad occupare la sede della Sorical di Germaneto domani. «La crisi – racconta il primo cittadino in una nota – è esplosa l’8 agosto, quando la fornitura al partitore centrale di Sorical è improvvisamente crollata. Da allora, si sono susseguite riunioni e sopralluoghi, ma senza esiti concreti. La quantità d’acqua che arriva oggi a Botricello è di appena 21 litri al secondo, lo stesso fabbisogno dei mesi invernali». Puccio aggiunge: «Con questa fornitura è impossibile servire le migliaia di persone presenti sul territorio per le vacanze estive».

CAUSE DEI DISAGI E ACCUSE DI INEFFICIENZA

Infatti, secondo il primo cittadino, i disagi derivano da problematiche note alla Sorical da tempo. Negli ultimi tre anni, a fronte di continue richieste di intervento, sarebbero state sperimentate solo soluzioni tampone. «Sorical conosce bene il problema – spiega Puccio –. Già dall’estate 2022 avevamo segnalato le criticità. Ci erano stati promessi interventi strutturali, ma quei pochi realizzati si sono dimostrati inefficaci. Il vero nodo è che lungo la condotta Catanzaro Lido –Botricello da anni si registrano anomalie, con allacci irregolari e litri d’acqua che spariscono senza spiegazioni». Il sindaco di Botricello, inoltre, ricorda come nella notte del 14 agosto lo stesso primo cittadino, assieme all’assessore Antonio Viscomi e al consigliere Pasquale Torchia ha presidiato il partitore Sorical, verificando personalmente l’esiguità delle forniture. «Abbiamo coinvolto anche la prefettura di Catanzaro – continua Puccio – ma Sorical ha fornito informazioni e dati non veritieri pur di non assumersi le proprie responsabilità».

CRISI IDRICA A BOTRICELLO, LA POSIZIONE DELL’OPPOSIZIONE

Da qui la scelta di alzare la voce e di occupare stabilmente, domani, assieme ad una delegazione del comune «la sede Sorical di Germaneto. Denunciamo l’abbandono di un territorio che ospita migliaia di turisti lasciati da giorni senz’acqua nelle proprie abitazioni». E mentre il sindaco alza la voce con la Sorical, dall’opposizione arrivano accuse dirette all’amministrazione. I consiglieri Antonio Condito, Ugo Mezzotero e Salvatore Valea denunciano l’aumento del 21% del canone idrico a fronte di una comunità lasciata senz’acqua. «Il sindaco si vanta di interventi risolutivi – affermano – ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Perché non utilizzare i due milioni ottenuti dal contenzioso Hydreco per rifare la rete idrica e potenziare i serbatoi? Dopo tre anni solo ordinaria manutenzione, mentre i cittadini pagano bollette più care». Infine, l’affondo politico: «Il sindaco è più impegnato a organizzare costosi spettacoli che ad affrontare la crisi. Chiediamo scusa noi, al posto suo, a cittadini e turisti».