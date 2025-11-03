Soverato, scoperto compro oro abusivo: sequestrati 4 kg di gioielli e 6 mila euro

1 minuto per la lettura

La Guardia di Finanza di Soverato ha individuato un compro oro abusivo non iscritto all’OAM. Sequestrati 4 chili di preziosi e 6 mila euro in contanti. Denunciato il titolare per attività abusiva e ricettazione

I finanzieri della Compagnia di Soverato hanno scoperto un’attività di compro oro abusivo, operava senza la necessaria iscrizione all’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).

L’operazione rientra nei controlli della Guardia di Finanza volti a contrastare le attività economiche abusive e a tutelare la legalità nel commercio dei metalli preziosi.

COMPRO ORO ABUSIVO A SOVERATO

Durante l’ispezione nei locali dell’esercizio, segnalato con l’insegna “compro oro – pagamento in contanti o cambio merce”, i militari hanno accertato il mancato rispetto dell’obbligo di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni effettuate.

All’interno dei locali, in particolare nella cassaforte e nel laboratorio adiacente, trovati numerosi gioielli usati di ingente valore, tra cui collane, bracciali, anelli, orecchini e pietre preziose.

SEQUESTRATI 4 CHILI DI PREZIOSI E CONTANTI

Il sequestro ha portato al rinvenimento di circa 4 chilogrammi di preziosi. Molti dei quali arricchiti da diamanti e pietre di pregio, per un valore stimato di circa 800 mila euro. Inoltre trovati 6 mila euro in contanti, probabilmente collegati all’attività commerciale irregolare.

TITOLARE DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

Sulla base dei riscontri iniziali, il titolare del compro oro di Soverato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di compro oro e per ricettazione. L’intervento delle Fiamme Gialle conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle attività economiche illecite e nella tutela dei cittadini e degli operatori che rispettano le norme.