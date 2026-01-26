Catanzaro, dal Viminale nuovi fondi per la videosorveglianza urbana

1 minuto per la lettura

Il Ministero dell’Interno finanzia nuovi fondi l’ampliamento della videosorveglianza a Catanzaro per contrastare criminalità e potenziare la sicurezza urbana.

CATANZARO – Un importante passo avanti per la sicurezza urbana del capoluogo calabrese. Il Ministero dell’Interno ha ufficialmente finanziato il progetto di rimodulazione e ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana nel Comune di Catanzaro, utilizzando le risorse stanziate dal fondo Poc “Legalità 2014-2020”. La notizia, diffusa tramite un comunicato dalla Prefettura di Catanzaro, sottolinea come questo finanziamento rientri nel più ampio quadro del “Protocollo Calabria”. L’intesa era stata siglata lo scorso 23 settembre alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Sottosegretario Wanda Ferro, con l’obiettivo di promuovere interventi per la legalità, la coesione sociale e il contrasto all’abbandono scolastico.

CATANZARO FONDI PER VIDEOSORVEGLIANZA: CONTRASTO ALLO SPACCIO E CRIMINALITÀ

Il potenziamento tecnologico mira a blindare il territorio catanzarese attraverso l’uso di nuove tecnologie. In linea con le direttive del Governo, i nuovi sistemi di controllo saranno fondamentali per prevenire e contrastare la criminalità predatoria (furti e rapine). Per rafforzare la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. E, per monitorare e risolvere le criticità legate al degrado urbano e all’illegalità diffusa.

L’intervento non rappresenta solo un potenziamento numerico degli “occhi elettronici” sulla città, ma una vera e propria strategia di prevenzione integrata. Grazie a questi fondi, le Forze dell’Ordine potranno disporre di strumenti più efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e rafforzare la percezione di legalità in ogni quartiere della città.