Lamezia Terme, scritte d’odio contro Israele davanti alla chiesa

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Scritte d’odio contro Israele apparse a Lamezia Terme davanti alla chiesa: l’associazione “Insieme per Savutano” condanna il gesto e ripulisce.

LAMEZIA TERME (CATANZARO)– Un episodio di vandalismo a sfondo ideologico ha colpito il quartiere Savutano di Lamezia Terme. Alcune scritte inneggianti all’odio contro lo Stato di Israele sono apparse sul muro situato proprio davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti, suscitando la ferma reazione dei residenti. Tra i messaggi tracciati con lo spray, uno recitava testualmente: “No al genocidio di Palestina. A morte Israele”. L’episodio è stato denunciato dal direttivo dell’associazione lametina “Insieme per Savutano”, i cui membri si sono immediatamente rimboccati le maniche per ripulire la superficie imbrattata e restituire decoro all’area. In una nota ufficiale, l’associazione ha espresso «la più netta censura nei confronti delle scritte vandaliche apparse nuovamente sul muro del nostro quartiere», evidenziando come non si tratti, purtroppo, di un caso isolato.

LA CONDANNA DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER SAVUTANO” SULLE SCRITTE ODIO CONTRO ISRAELE A LAMEZIA

«Condanniamo fermamente l’utilizzo di spazi pubblici per messaggi di odio e incitamento alla violenza che deturpano il decoro urbano e offendono la sensibilità della cittadinanza», ha sottolineato l’associazione. Invitando così la comunità «a collaborare per tutelare il bene comune e la bellezza della nostra zona contro ogni forma di degrado», ha sottolineato il direttivo.