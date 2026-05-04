San Pietro a Maida, auto in un dirupo, salvi due giovani

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Incidente sulla strada di San Pietro a Maida: l’auto distrutta finisce nel dirupo dove morirono due ragazze nel 2024. Domenico Arena e Davide Aiello, feriti ma fuori pericolo

SAN PIETRO A MAIDA- Erano di rientro al loro paese i due giovani ragazzi che nel tardo pomeriggio della prima domenica di maggio hanno avuto un brutto incidente sulla strada di “Guarna”. Fortunatamente entrambi stanno bene, si sono procurati qualche ferita e tanto spavento.

AUTO NEL DIRUPO A SAN PIETRO A MAIDA, DUE FERITI

I due di San Pietro, Domenico Arena proprietario dell’auto e alla guida della stessa e Davide Giuseppe Aiello passeggiero sono stati “miracolati” sulla strada che nella notte della Vigilia di Natale del 2024 è stata teatro dell’incidente, che ha visto la tragica morte delle giovanissime Maria Sonetto e Anna Pileggi.

NELLO STESSO LUOGO NEL 2024 MORIRONO DUE RAGAZZE

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro che ha visto coinvolta la fiat Punto di Arena , che è finita fuori strada andando a fermarsi in un dirupo della strada di Guarna che i due giovani stavano percorrendo in direzione San Pietro e quindi in salita. L’auto sarebbe uscita fuori strada dopo aver percorso il ponte che ricade nel territorio di Maida, hanno seguito il tragitto delle prime curve in salita e poi il breve rettilineo per poi finire nella scarpata.

AUTO NELLA SCARPATA, IMMEDIATI I SOCCORSI

Fortunatamente il sinistro si è verificato in un ora in cui la strada è molto trafficata ed i passanti che si sono accorti di quanto accaduto hanno subito allertato i soccorsi, chiamando ambulanza e vigili del fuoco. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della stazione di Girifalco che hanno eseguito tutti i rilievi. Per consentire le operazioni di recupero dell’auto, che si presentava in pessime condizioni con il motore sbalzato fuori dal cofano, è stato necessario chiudere la strada in tutte le direzioni per circa un’ora. Inoltre è stato necessario l’intervento dei volontari dell’associazione Fare Ambiente che coordinati dal responsabile Francesco Caliò e con l’aiuto del brigadiere Luigi Pierri, hanno dovuto deviare e dirigere il traffico che nel frattempo si era creato sia in direzione San Pietro, Lamezia Terme e Maida vista la particolare giornata delle Prime comunioni, per cui molti rientravano al paese.

I FERITI IN OSPEDALE

I sanitari giunti con l’ambulanza, hanno soccorso il passeggero che presentava una situazione di semi coscienza. Subito trasportato al nosocomio lametino in codice rosso, da dove in serata è stato dimesso. I vigili del fuoco, invece una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla, poiché l’auto si era incastrata fra due alberi e quindi è stato necessario l’intervento di un mezzo tipo gru per recuperarla e poi del carroattrezzi per spostarla.

AUTO SOTTO SEQUESTRO

Come da prassi, ciò che rimane della Fiat, posto sotto sequestro per eventuali ulteriori rilevi. Tanto spavento per i due giovani sampietresi che nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2026, si sono trovati a vivere una bruttissima avventura, fortunatamente finita bene e per cui chi ha visto l’auto ed il luogo dell’incidente parla di due giovani miracolati.