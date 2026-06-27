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Lamezia Terme, arrestato un 53enne per furto nella parrocchia San Giovanni Calabria, sottratti circa 28mila euro dalle offerte dei fedeli

LAMEZIA TERME – Furto nella casa del parroco della parrocchia “San Giovanni Calabria”, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 53 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile di aver sottratto circa 28mila euro in contanti, in gran parte provenienti da offerte dei fedeli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Lamezia Terme, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione nella disponibilità del parroco dopo aver danneggiato una porta in vetro, una finestra e una vetrata utilizzata come lucernario. Una volta all’interno, avrebbe prelevato il denaro custodito nei locali.

LAMEZIA TERME, FURTO DELLE OFFERTE IN PARROCCHIA

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, si sono rivelate decisive per identificare il presunto autore del colpo. Fondamentali sono stati gli accertamenti di biologia forense, insieme all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli elementi raccolti hanno permesso agli inquirenti di delineare un quadro di gravi indizi di colpevolezza a carico del 53enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.

UN ARRESTO

Al termine delle attività investigative, per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio lametino, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e alla tutela dei luoghi di culto.