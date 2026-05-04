Catanzaro, falsa Ferrari su una Toyota

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A Catanzaro la Guardia di Finanza smonta e distrugge i pezzi falsi di una Toyota trasformata in una Ferrari F355 GTS. L’auto era in vendita in autosalone

CATANZARO – Una Toyota trasformata per somigliare in tutto e per tutto a una Ferrari F355 GTS, poi messa in vendita in un autosalone di Catanzaro come se fosse una vera supercar di Maranello. È quanto emerso da un’operazione della Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro, che ha dato esecuzione a un provvedimento del Tribunale disponendo lo smontaggio e la distruzione dei componenti contraffatti montati sul veicolo.

FALSA FERRARI SU UNA TOYOTA

L’intervento eseguito con il supporto di personale specializzato inviato da Ferrari S.p.A., chiamato a verificare e rimuovere stemmi, loghi e parti sostituite con elementi falsi o non originali. La vettura, originariamente una Toyota già sequestrata in precedenza dalle Fiamme gialle del Gruppo di Catanzaro, era stata modificata sia nella carrozzeria sia negli interni per risultare il più possibile simile alla Ferrari F355 GTS.

LA VETTURA PUBBLICIZZATA ONLINE COME UNA FERRARI F355 GTS

Secondo quanto ricostruito, tra i componenti sostituiti figuravano cerchi, volante, battitacco, passaruota e cofani anteriore e posteriore, oltre agli stemmi e agli accessori identificativi del modello del Cavallino rampante. La vettura pubblicizzata anche online come Ferrari F355 GTS, senza indicazione del prezzo, nel tentativo di proporla sul mercato come un esemplare autentico.

Dopo gli accertamenti, il proprietario denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per contraffazione e successivamente rinviato a giudizio. All’esito del procedimento, l’autorità giudiziaria ha disposto la distruzione delle parti contraffatte e la riconsegna dell’autovettura.