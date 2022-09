Borgia, cancellato il concerto di De Martino: canta contro i pentiti e per le mafie

1 minuto per la lettura

ATANZARO – Il sindaco di Borgia (Catanzaro) ha annullato il concerto di un cantante neomelodico, Daniele De Martino, per contenuti espliciti contro i collaboratori di giustizia ed espressioni di solidarietà al sistema delle mafie.

È questa la motivazione con cui Elisabeth Sacco ha cancellato l’evento musicale organizzato per venerdì 30 settembre prossimo in concomitanza dei festeggiamenti per la Madonna del santissimo Rosario nel centro alle porte del capoluogo di regione.

Il cantante in questione è il siciliano Agostino Galluzzo (in arte Daniele De Martino) che secondo quanto confermato anche dalla questura di Catanzaro, interpellata al proposito, già in passato avrebbe avuto analoghe inibizioni in altre città italiane per gli stessi motivi.