Incidente a Gizzeria: tre feriti e traffico deviato

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, sulla Statale 18 “Tirrena inferiore”.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli. E’ stato necessario chiudere l’arteria al traffico, deviandolo per strade interne, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.

La situazione è stata gestita dalle squadre dell’Anas e dalle Forze dell’Ordine che hanno fatto sì che la circolazione tornasse alla normalità nel giro di qualche ora.