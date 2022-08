Muore tra le lame del motocoltivatore, tragedia a Feroleto Antico

1 minuto per la lettura

FEROLETO ANTICO (CZ) – Tragedia nella tarda mattinata di oggi, nella frazione Galli. Un uomo, A. F., 84 anni, è deceduto dopo essere stato travolto dal motocoltivatore – per cause in corso di accertamento – rimanendo incastrato tra le zappette della fresa.

Ad accorgersi della tragedia il figlio della vittima che, non vedendo rientrare a casa il padre per il pranzo, è andato a cercarlo trovandolo nel giardino dell’abitazione incastrato tra le zappette della fresa del mezzo agricolo.

A constatarne il decesso i sanitari del 118 intervenuti con l’elisoccorso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro il cui intervento è valso a liberare la vittima e al recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri.