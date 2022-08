Tragedia a Lamezia Terme, muore diciottenne

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Ennesima tragedia della strada, questa volta a Lamezia Terme dove muore un diciottenne. Lo stavano cercando perché non si era presentato al posto di lavoro, ma dopo alcune ore di ricerche è arrivata l’amara scoperta.

LAMEZIA TERME, FINISCE NEL FIUME E MUORE DICIOTTENNE

Antonio Muraca, 18 anni, è stato trovato dalla Polizia ma senza vita. Il giovane era deceduto e si trovava al posto di guida della sua auto finita nella scarpata di un fiume in via Salvatore Raffaele.

Antonio Muraca

Ci sono volute alcune ore per estrarre dall’abitacolo il giovane, dipendente di un supermercato del centro commerciale “due mari”, che come tutte le mattine, stava andando al lavoro percorrendo con l’auto, una Opel, la strada che collega via dei Bizantini con la fine di via del Progresso dove poi il giovane avrebbe raggiunto il vicino supermercato del centro commerciale.

L’auto però – per cause in corso di accertamento – è finita in una scarpata all’altezza di un ponte. Scattate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa, la Polizia ha trovato l’auto con a bordo la vittima la cui salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.