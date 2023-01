Incendio in piazza a Catanzaro: sei vetture in fiamme, una distrutta

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Sellia Marina, sono intervenute alle ore 6.40 in località Giovino nel quartiere marinaro di Catanzaro per un incendio ad autovetture. Sei le vetture coinvolte che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante una chiesa. Una di queste, una Mini Cooper, parcheggiata al centro, è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti con 12 unità e tre automezzi. Sul posto anche la polizia per gli adempimenti di competenza.

Sulle origini del rogo accertamenti sono in corso e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Probabile che l’incidendio sia partito proprio dalla Mini Cooper al centro per poi propagarsi alle altre a un furgone nelle vicinanze.

È in corso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona per la ricostruzione dell’accaduto.