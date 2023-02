Pistola e munizioni nel marsupio, arrestato 50enne nel Catanzarese

2 minuti per la lettura

Andava in giro con una pistola e munizioni nel marsupio, arrestato dai carabinieri un 50enne a Botricello nel Catanzarese

CATANZARO – Negli scorsi giorni i Carabinieri della Stazione di Botricello (Catanzaro), nel corso dei controlli ai detentori di armi, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne del posto con l’accusa di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, denunciandolo anche per detenzione abusiva di armi.

I militari, intervenuti nell’abitazione dell’uomo, titolare di porto di fucile uso caccia, non trovandolo in casa, lo hanno contattato per poter precedere in sua presenza alla verifica delle armi detenute. Il 50enne, arrivato poco dopo dalla propria sede di lavoro, ammetteva di aver portato con sé quella mattina, all’interno di un marsupio, una pistola Beretta calibro 7,65 da lui legalmente detenuta.

PISTOLA E MUNIZIONI NEL MARSUPIO, ARRESTATO A BOTRICELLO NEL CATANZARESE

Su specifica richiesta dei militari, l’uomo ha consegnato il marsupio. All’interno i carabinieri hanno effettivamente trovato la pistola completa di caricatore e di 24 munizioni. Successivamente i Carabinieri intervenuti hanno effettuato anche un’accurata perquisizione domiciliare. Al termine della ricerca hanno trovato, oltre alle armi legalmente detenute, anche una baionetta di produzione svedese risalente ai primi del ‘900, 20 munizioni per pistola calibro 9×21 e 4 cartucce a palla, non denunciate.

Accertata l’assenza di un titolo di polizia che autorizzasse il 50enne a portare la pistola in luogo pubblico, i Carabinieri di Botricello lo hanno arrestato e hanno sequestrato l’arma, la baionetta e le munizioni non denunciate.

In aggiunta, venendo a mancare i requisiti di affidabilità che consentono la detenzione di armi da fuoco, i carabinieri hanno ritirato in via cautelare anche le restanti armi, 2 pistole e 5 fucili, legittimamente detenute. Nel corso dell’udienza di convalida, il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.