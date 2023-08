Trattore si ribalta nel Catanzarese, 75enne morto schiacciato

1 minuto per la lettura

Un trattore si è ribaltato a Miglierina: un uomo di 75 anni è morto, rimasto schiacciato

CATANZARO – Tragedia nel Catanzarese nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto: un uomo di 75 anni è morto, rimasto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato.

La tragedia è avvenuta nel comune di Miglierina e a soccorrere, purtroppo inutilmente, l’uomo morto schiacciato dal trattore, è stata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale.

Come specificato in una nota, l’intervento dei vigili del fuoco è servito innanzitutto a porre in sicurezza il luogo e il mezzo. in sicurezza del sito e del mezzo. Successivamente, una volta ricevuta l’autorizzazione del magistrato di turno si è potuto procedere alla rimozione della salma rimasta incastrata sotto il mezzo ribaltato.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale medico del Suem118.