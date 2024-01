Capodanno tragico in provincia di Catanzaro: muore bimbo di 2 anni

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Tragico Capodanno in provincia di Catanzaro: durante la mattinata un bambino di due anni è morto improvvisamente mentre si trovava in casa con la famiglia. Il fatto è avvenuto a Cropani Marina, centro in provincia di Catanzaro. Secondo i primi accertamenti, il piccolo avrebbe fatto colazione, quindi si sarebbe messo a giocare accasciandosi improvvisamente.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118, i carabinieri e l’elisoccorso, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Il piccolo vive nel centro ionico con la mamma di nazionalità nigeriana e altri due fratelli. Sgomento in paese, con la comunità che si è subito stretta alla famiglia.

Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, ma al momento non si esclude un problema cardiaco. Un Capodanno tragico per la città di Catanzaro e la sua provincia.