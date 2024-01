1 minuto per la lettura

Tragedia della strada in provincia di Lodi dove un carabiniere lametino in servizio in Lombardia muore precipitando in un canalone

L’AUTO si ribalta e finisce in un canalone, il conducente resta incastrato fra le lamiere e quando arrivano i soccorsi (giunti molte ore dopo l’incidente in quanto nessuno aveva notato l’auto finita in un fosso se non nel pomeriggio di ieri un’automobilista di passaggio) per Rosario Bruno, 41 anni, appuntato dei carabinieri originario di Lamezia Terme, residente a Lodi e in servizio a Milano, non c’era più nulla da fare.

TRAGEDIA IN LOMBARDIA MUORE CARABINIERE LAMETINO

L’incidente si è verificato tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, ma solo nel pomeriggio di ieri un passante si è accorto di una Kia finita nel canalone all’altezza di una curva sulla strada provinciale 140, che collega Borgo San Giovanni a Lodi Vecchio, chiamando così i soccorsi. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e un elicottero decollato da Milano. Presenti anche i vigili del fuoco del comando di Lodi che hanno utilizzato un’autogru per estrarre l’auto.

Rosario Bruno era un carabiniere in servizio alla pattuglia mobile di zona della compagnia Duomo di Milano. Bruno lascia la compagna e un figlio. A dare la tragica notizia ai familiari che vivono a Lamezia in un quartiere a sud della città, i carabinieri di Lamezia Terme.