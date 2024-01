Incidente sull'autostrada per Occhiuto

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Brutta avventura, questo pomeriggio, per il presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto vittima di un incidente stradale mentre, a bordo dell’auto, percorreva l’Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia di ritorno da Reggio Calabria. Il governatore Occhiuto viaggiava su un Suv insieme al figlio, alla sua segretaria e all’autista del mezzo e nell’incidente tutti hanno riportato contusioni diffuse ma fortunatamente le ferite sarebbero lievi: per il presidente della Regione solo una botta alla spalla, per la segretaria un lieve trauma cranico.

Non è chiara la dinamica del sinistro anche se si presume una perdita di aderenza del mezzo sull’asfalto che è finito contro un guardrail a ridosso di un viadotto.

Sul posto sono intervenuti l’Elisoccorso con il medico dottor Amoroso e l’Infermiere Piló e un’ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vibo (dottoressa Leoni, e autista Mazziotti) mentre altre sono state allertate da Lamezia, così come è stato contestualmente allertato il direttore della Centrale Unica regionale del 118 dottor Riccardo Borselli.