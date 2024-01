Incendio in una libreria di Lamezia Terme

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un incendio ha colpito una libreria di Lamezia Terme. Le fiamme, scaturite probabilmente da un corto circuito, sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autobotte per rifornimento idrico. L’intervento dei vigili del fuoco ha anche evitato il propagarsi delle fiamme ai locali adiacenti. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.