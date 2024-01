Tragedia a Catanzaro, uomo muore mentre è in coda per la protesta degli agricoltori

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Un uomo è morto mentre si trovava in colonna con la propria autovettura nella zona di Cropani Marina, a poche centinaia di metri dal punto di presidio degli agricoltori organizzato a Botricello, sulla strada statale 106, nel Catanzarese.

Secondo quanto ricostruito l’uomo era in colonna insieme alla figlia, quando è stato colto da infarto. Per facilitare i soccorsi, visti i disagi al traffico, è stato allertato l’elisoccorso, ma l’uomo è morto poco dopo. In segno di solidarietà nei confronti della famiglia dell’uomo deceduto gli agricoltori hanno sospeso il presidio.

Nel frattempo in Calabria si registrano presidi su molte strade principali e due riunioni in programma in Regione nel tentativo di trovare una mediazione. I presidi più importanti sono allestite nel Catanzarese e nel Crotonese. Lunghe file a Botricello e Cropani Marina, sulla strada statale 106. Proprio i sindaci dei due comuni del Catanzarese, Saverio Simone Puccio e Raffaele Mercurio, dopo le interlocuzioni con il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, hanno ottenuto un tavolo tecnico in Regione e a cui seguirà una seconda riunione con gli agricoltori del Crotonese. Molti i disagi alla circolazione stradale.