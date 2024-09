Lamezia Terme, rissa tra cittadini rom e cinesi: un ferito

1 minuto per la lettura

La rissa tra cittadini rom e cinesi, avvenuta questa sera a Lamezia Terme nei pressi di un negozio cinese, provocando il ferimento di un uomo.

LAMEZIA TERME (CATANZARO)- Una violenta rissa è scoppiata questa sera, 9 settembre 2024, nel cuore di Lamezia Terme, coinvolgendo cittadini di etnia rom e cinesi. L’episodio, avvenuto nei pressi di un negozio gestito da cittadini cinesi. Nella rissa è rimasto ferito un uomo di nazionalità cinese. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, che è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nel luogo in cui è avvenuta la rissa sono giunte anche diverse pattuglie dei Carabinieri, la polizia locale e della Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare tutti i responsabili della rissa e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Alcuni dei coinvolti sono stati già identificati, mentre altri, secondo le prime testimonianze, sarebbero riusciti a fuggire.

Le cause che hanno scatenato lo scontro sono ancora oggetto di indagine. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le testimonianze dei presenti e visionando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Massimo è l’impegno messo in campo dagli investigatori per fare piena luce su quanto accaduto.