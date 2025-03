Tragedia a Lamezia Terme, operaio cade dal tetto: morto a 53 anni

1 minuto per la lettura

Ennesimo incidente sul lavoro, a Lamezia Terme un uomo è morto cadendo dal tetto mentre stava facendo riparazioni

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un altro morto sul lavoro e sempre all’area industriale. Un operaio di 53 anni, Roberto Falbo è morto sul colpo nella tarda mattinata di oggi cadendo da un tetto di un’azienda di mangimi all’area industriale. L’operaio – da quanto si è appreso – è caduto da un’altezza di circa 9 metri. Nulla da fare per i sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che stanno eseguendo le indagini.

È la seconda vittima a Lamezia del 2025. Sempre all’area industriale di Lamezia, il 3 gennaio scorso, perse la vita l’operaio trentottenne Francesco Stella, prima vittima del 2015 sul lavoro in Italia. L’operaio la mattina del 2 gennaio scorso si trovava all’interno dell’Europrofil, nell’area industriale di Lamezia, quando cadde da un’altezza di circa 6 metri sbattendo la testa sul suolo (pare che nel momento della caduta l’operaio fosse solo).

Proprio sull’impalcatura concentrarono maggiormente le indagini della Procura, che aprì un’inchiesta, per verificare se la struttura aveva i requisiti di sicurezza. Un’altra morte sul lavoro, sempre all’area industriale di Lamezia, si verificò settembre del 2023 quando sempre all’area industriale di Lamezia perse la vita l’operaio di 48 anni, Antonio Mastroianni, di Lamezia, tecnico per una azienda di impianti di telefonia mobile e per collegamenti internet, caduto dal tetto di un capannone (da un’altezza di circa 10 metri) mentre stava montando un’antenna, lasciando la moglie e il figlio che nel giorno della disgrazia compiva 18 anni