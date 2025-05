Trovato morto Onofrio Sinopoli, l’uomo scomparso nel Catanzarese

1 minuto per la lettura

Era scomparso lo scorso 21 maggio da Centrache, nel Catanzarese, l’uomo 51enne Onofrio Sinopoli, trovato morto in un casolare

È stato rinvenuto senza vita il corpo di Onofrio Sinopoli, 52 anni, scomparso da Centrache, nel Catanzarese, lo scorso 21 maggio. Il cadavere dell’uomo è stato trovato oggi pomeriggio (25 maggio 2025)all’interno di un casolare da alcuni cittadini della zona. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma, le forze dell’ordine e il magistrato di turno, per gli accertamenti del caso. Nessuna ipotesi viene esclusa

L’uomo era scomparso lo scorso 21 maggio e immediatamente veniva attivato il piano provinciale per la ricerca di persona dispersa. Sul posto squadre operative dalla sede centrale di Catanzaro e dal distaccamento di Chiaravalle Centrale, supportate da un’unità di comando locale e da personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Inoltre un nucleo cinofilo dal comando di Lecce e di unità SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dal comando di Brindisi e dal comando di Reggio Calabria, dotati della tecnologia Lifeseeker.

Per le ricerche di Onofrio Sinopoli è intervenuto in zona anche l’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme, impegnato in una ricognizione aerea dell’area interessata dalle ricerche. Purtroppo poi, questo pomeriggio, il tragico epilogo