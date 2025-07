Lamezia, incendiate sei auto e una moto

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Notte di paura in viale Primo maggio (centro città): ben sei auto e una moto sono state incendiate e pare che ad agire sia stata una sola persona secondo quanto risulta dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona già visionate dalla Polizia (intervenuta sul posto) che indaga su quanto accaduto.

AUTORE INDIVIDUATO

In un primo momento, si era ipotizzato che l’obiettivo era qualcuno dei proprietari delle auto e delle moto incendiate e che il propagarsi delle fiamme avrebbe poi coinvolto gli altri mezzi, ma dalle immagini delle telecamere l’incendio sarebbe stato appiccato a tutti i mezzi coinvolti da una sola persona. Sono in corso le indagini anche per stabilire i motivi che hanno portato l’uomo (forse andato in escandescenze) a incendiare le auto (sembra che la stessa persona abbia danneggiato altre auto in altre zone della città con un altro mezzo secondo quanto emerso dalle immagini di altre telecamere sparse per il centro città).

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

L’incendio ha visto impegnata la squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, intervenuta alle 3.30 circa. Le fiamme che hanno interessato le sei autovetture e la moto, erano tutti regolarmente parcheggiati lungo la via. Coinvolti nel rogo anche una palma e alcune suppellettili da giardino e fortunatamente nessun danno è stato registrato della palazzina adiacente i mezzi in sosta e non si segnalano feriti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre strutture o veicoli presenti in zona.