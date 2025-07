Incendio a Lamezia Terme: fiamme in capannone di raccolta rifiuti

1 minuto per la lettura

Un vasto incendio a Lamezia Terme ha colpito il capannone di un’azienda di raccolta rifiuti. Fiamme da discarica abusiva, indagini in corso.

LAMEZIA TERME – Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 13 luglio 2025, nella zona sud di Lamezia Terme, a ridosso della Statale 280 dei Due Mari, precisamente nell’area Rotoli-Palazzo-Frasso. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sono sviluppate sia all’interno che all’esterno di un capannone appartenente a un’azienda di raccolta rifiuti “Ecologia Oggi”. La colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha destato preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Lamezia e Catanzaro con l’ausilio di autobotti per domare l’incendio. Presenti anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, impegnati a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

INDAGINI IN CORSO: L’INCENDIO AL CAPANNONE DEI RIFIUTI DI LAMEZIA POTREBBE ESSER PARTITO DA DISCARICA ABUSIVA

Una prima ricostruzione ipotizza che l’incendio possa essere partito all’esterno del capannone, in corrispondenza di una discarica abusiva, per poi propagarsi all’interno della struttura aziendale. Tuttavia, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa dalle autorità che stanno conducendo le indagini. A scopo precauzionale, i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse le finestre e a evitare di uscire, a causa della densità del fumo e per prevenire possibili rischi legati alla qualità dell’aria. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.