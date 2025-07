Stalettì, incidente sulla ss106: auto colpisce il palo e si ribalta

1 minuto per la lettura

Una donna è rimasta ferita in un incidente a Stalettì: la sua auto si è ribaltata sulla Ss106 dopo aver abbattuto un palo dell’elettricità.

STALETTÌ (CATANZARO) – Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 106, in località Copanello, nel comune di Stalettì in provincia di Catanzaro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato per soccorrerla e mettere in sicurezza l’area. L’unico veicolo coinvolto, una Skoda Fabia, per cause ancora da accertare ha perso il controllo e ha impattato violentemente contro un palo della rete elettrica. A seguito dell’urto, l’autovettura si è ribaltata e il palo si è abbattuto sulla carreggiata.

La conducente, ferita, è stata soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, che le ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferirla in ospedale per accertamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo. I pompieri hanno rimosso il palo caduto, operando in collaborazione con l’ente competente che ha disattivato l’alimentazione elettrica per garantire la massima sicurezza durante le operazioni. L’incidente a Stalettì ha causato disagi alla viabilità sulla SS106, con il transito interrotto in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata delle operazioni di soccorso e ripristino.