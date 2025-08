Incidente a Catanzaro, auto si ribalta sulla rampa della Ss106

1 minuto per la lettura

Incidente a Catanzaro, un’auto si è ribaltata sulla rampa d’accesso della SS106. Il giovane conducente è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

CATANZARO– Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla rampa di accesso Catanzaro Ovest, che immette sulla SS106 Var/A in direzione Taranto. Un’unica vettura, una Fiat Seicento, si è ribaltata, causando il ferimento del giovane conducente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo per cause ancora da accertare, finendo contro il terrapieno che delimita la carreggiata. Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che dopo le prime cure sul posto lo ha trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro per mettere in sicurezza l’area e il veicolo. Anche la Polizia Stradale è presente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.