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Internazionali d’Italia, Arnaldi rimonta De Minaur e vola al terzo turno

| 8 Maggio 2026 15:30 | 0 commenti

Internazionali d’Italia, Arnaldi rimonta De Minaur e vola al terzo turno

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi vola al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il sanremese mette insieme una splendida rimonta contro Alex de Minaur, testa di serie numero 6, e piega l’australiano con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e 57 minuti di gioco. Sesta vittoria in carriera contro un top ten per l’azzurro – dopo quelle su Rublev (due volte), Djokovic, Fritz e Ruud – che si guadagna il terzo turno con lo spagnolo Rafael Jodar, uscito indenne dall’esordio al Foro Italico con Nuno Borges.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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