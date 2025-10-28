Omicidio Torcasio a Lamezia, coltellate inferte nell’auto e l’arma gettata in mare

1 minuto per la lettura

Le coltellate inferte nell’auto e l’arma del delitto gettata in mare: è quanto emerge sull’omicidio Torcasio a Lamezia. Sequestrato il cellulare della vittima

LAMEZIA TERME – Due ferite al volto e due coltellate alla gola. E’ quanto emerge dagli elementi delle indagini sull’omicidio di Emiliano Torcasio, 52 anni, autista, il cui autore, Pasquale Colelli, 30 anni ha confessato il delitto costituendosi ai carabinieri nella tarda mattinata di venerdì scorso (24 ottobre 2025), mentre il corpo della vittima è stato trovato a pancia in giù la notte nella località marina di Ginepri di Lamezia su una segnalazione anonima ai giunta ai carabinieri alle 1.30 di venerdì notte.

LA SERATA TRASCORSA INSIEME IN UN LOCALE

All’udienza di convalida, il trentenne non ha risposto al gip De Nino. Su richiesta del procuratore Vincenzo Quaranta dunque, dopo la convalida del fermo, disposta la custodia cautelare in carcere del giovane difeso dagli avvocati Domenico Villella e Antonio Perri, mentre la parte offesa è rappresentata dall’avvocato Antonio Larussa. Secondo quanto emerso, i due avrebbero trascorso la serata di venerdì scorso insieme in un locale dirigendosi poi con l’auto di Torcasio a Ginepri.

OMICIDIO TORNCASIO A LAMEZIA: LA LITE IN AUTO E IL SEQUESTRO DEL CELLULARE DELLA VITTIMA

I due – che si conoscevano da tempo, e da qui l’ipotesi del movente passionale – avrebbero litigato all’interno dell’auto dove sarebbero partite le coltellate nei confronti del 52enne sceso poi dal veicolo ferito. Mentre pare che il coltello sia stato poi gettato in mare. Sul luogo, sequestrato il cellulare della vittima.