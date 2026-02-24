Nocera Terinese, indagato il Sindaco e un dirigente comunale

2 minuti per la lettura

Il Sindaco di Nocera Terinese è indagato insieme un dirigente comunale: avrebbero omesso provvedimenti urgenti contro una discoteca abusiva.

NOCERA TERINESE (CATANZARO) – La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha notificato al sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, e al responsabile dell’Ufficio Suap dello stesso Comune, Mariolina Pastore, un’informazione di garanzia con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari svolte nei loro confronti dalla Procura della Repubblica attualmente diretta dal procuratore facenti funzioni Vincenzo Quaranta. Al sindaco ed al pubblico funzionario viene contestato il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio.

Al sindaco viene contestato, nella sua qualità di pubblico ufficiale, di aver indebitamente rifiutato – secondo le ipotesi accusatorie – un atto del suo ufficio e in particolare (pur avendo contezza che presso la struttura ricettiva DOHA, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, che riguardavano la sicurezza dei locali e quindi degli ospiti/avventori si svolgessero, spettacoli di intrattenimento musicale e danzante, perché aveva ricevuto diverse segnalazioni circa il disturbo sonoro arrecato dallo svolgimento di tali attività musicali/danzanti), avrebbe omesso, almeno fino al 18.06.2024 l’esercizio dei poteri allo stesso spettanti quali Ufficiale di Governo per inibire e vietare tali attività, atti che andavano adottati con urgenza per ragioni di sicurezza e ordine pubblico (e anche a tutela della salute pubblica, tutela ambientale, acustica e quiete pubblica).

OLTRE AL SINDACO NOCERA TERINESE E INDAGATO ANCHE IL CAPO DELL’UFFICIO SUAP

Al responsabile del Suap è stata contestata analoga violazione poiché avrebbe indebitamente rifiutato il compimento di atti del suo ufficio ed in particolare per avere omesso l’esercizio dei poteri inibitori di sospensione dell’attività di cui al D.L. 76 del 2020, con riferimento alle istanze (SCIA) presentate da Francesco Bevilacqua, legale rappresentante della discoteca “DOHA” il 31 maggio 2024, e 6 giugno 2024, riguardanti lo svolgimento di eventi di intrattenimento musicale danzante all’interno della struttura ricettiva.

Questo sebbene mancassero le verifiche del vigili del fuoco ai fini della sicurezza antincendio e gli atti di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali pubblici, eventi che effettivamente si tenevano con afflusso stimato per le date del 31.05.2024 e del 6.06.2024 di circa 1.400 avventori per singola serata, atti che avrebbero imposto senza ritardo e per ragioni di sicurezza e ordine pubblico (e anche a tutela della salute-quiete pubblica) e che sarebbero assunti solo il 18 giugno 2024. I fatti si riferiscono al mese di giugno del 2024 e sono connessi alle operazioni della Guardia di Finanza effettuate in quel periodo a carico dei gestori della discoteca DOHA, che sarebbe stata avviata abusivamente a Nocera Terinese Marina da Francesco Bevilacqua con annesso hotel ritenuto altrettanto abusivo.