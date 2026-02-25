Tragedia a Catanzaro, mezzo finisce in un burrone, morto un uomo

1 minuto per la lettura

Un uomo di 60 anni, Antonio Nisticò, è morto in un incidente stradale avvenuto a Catanzaro in via Barlaam da Seminara, il suo mezzo di lavoro è finito in una scarpata

Un uomo di 60 anni, Antonio Nisticò, professionista molto conosciuto e stimato, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un grave incidente stradale avvenuto a Catanzaro, in via Barlaam da Seminara. Per cause ancora in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata a diverse centinaia di metri dalla sede stradale.

Immediato l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro – sede centrale – con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. I soccorritori hanno raggiunto il mezzo e il conducente attraverso complesse operazioni condotte con tecniche SAF, operando in condizioni particolarmente difficili a causa della morfologia impervia del terreno. Una volta individuato l’uomo, sono state avviate le manovre di recupero mediante verricello, con l’impiego degli elisoccorritori a bordo del Drago VF68.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del SUEM 118. Recuperato e trasportato in zona sicura, il conducente è stato affidato ai sanitari che, purtroppo, ne hanno constatato il decesso. Restano affidati alle autorità gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.