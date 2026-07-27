Furti a Botricello, il ladro lascia nome, cellulare e droga nei negozi colpitі

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Un 35enne è stato denunciato a Botricello per due furti: ha tradito la sua identità dimenticando biglietto, smartphone e droga.

BOTRICELLO (CATANZARO) — Una scia di furti condotta con troppa fretta e imperfetta memoria. I Carabinieri della Stazione di Botricello hanno denunciato a piede libero un 35enne residente a Isola di Capo Rizzuto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile di due colpi messi a segno a breve distanza di tempo nel centro cittadino. A tradire l’uomo sono state le sue stesse sbadataggini, che hanno trasformato le indagini in una pista chiarissima per gli investigatori.

IL FINTO CLIENTE E LO STRATAGEMMA DELL’ABITO DA SPOSO

Il primo colpo è stato messo a segno all’interno di una boutique d’abbigliamento locale. L’uomo si è presentato come un normale cliente e, inventando la scusa di voler chiedere informazioni dettagliate su un abito da sposo, ha distratto abilmente la titolare dell’esercizio commerciale. Sfruttando la temporanea disattenzione della donna, il 35enne è riuscito a sottrarre con destrezza il borsello di un altro cliente presente nel negozio, contenente circa 200 euro in contanti ed vari effetti personali, per poi darsi rapidamente alla fuga.

Poco più tardi, l’uomo ha preso di mira una vicina macelleria. Dopo aver forzato uno degli infissi per penetrare all’interno, ha forzato il registratore di cassa asportando il fondo cassa di 30 euro.

GLI INDIZI DECISIVI NEI FURTI DI BOTRICELLO: FOGLIETTO, SMARTPHONE E HASHISH

Le indagini dei militari, avviate immediatamente dopo le denunce delle vittime, si sono concluse in tempi record grazie a una clamorosa serie di errori commessi dall’autore dei furti. Durante la fuga dal negozio di abbigliamento, l’uomo ha perso dalle tasche un foglietto di carta rimasto sul pavimento di un locale attiguo. Nel biglietto c’erano scritti nome, cognome e numero di telefono, rivelatisi appartenere proprio a lui. Come se non bastasse, all’esterno della macelleria i militari hanno rinvenuto anche altro materiale riconducibile all’uomo. Su un tavolino infatti sembra che vi fosse uno smartphone e una modica quantità di hashish abbandonati nel concitato raid. L’analisi incrociata dei filmati di videosorveglianza e gli accertamenti sullo smartphone hanno confermato la corrispondenza con la sagoma del 35enne. L’uom è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di furto.