Carceri, scontro tra le Camere penali calabresi e la Garante dei detenuti Russo

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Le Camere penali calabresi contestano la Garante dei detenuti Russo, accusandola di privilegiare la sicurezza repressiva rispetto alla tutela dei diritti.

CATANZARO – È uno strappo profondo quello che si è consumato nelle ultime ore tra il Coordinamento delle Camere penali calabresi e la Garante regionale dei diritti delle persone detenute, Giovanna Francesca Russo, che ricopre anche l’incarico di coordinatrice nazionale dei Garanti territoriali. In una lettera aperta indirizzata ai vertici del Consiglio regionale, al Garante nazionale e all’Unione delle Camere penali italiane, gli avvocati penalisti della regione hanno espresso forte preoccupazione per l’orientamento istituzionale e le recenti dichiarazioni della Garante.

LE RAGIONI DELLA CONTESTAZIONE DELLE CAMERE PENALI CALABRESI CONTRO LA GARANTE DEI DETENUTI

A scatenare la dura presa di posizione dei legali sono stati due elementi in particolare: da un lato, il plauso pubblico espresso dall’avvocato Russo a seguito dell’ultima operazione antimafia della Dda di Reggio Calabria — che ha portato all’incarcerazione di 70 persone — e dall’altro la proposta programmatico-normativa presentata dalla stessa di recente dinanzi alla Commissione Antimafia del Consiglio regionale.

Tale proposta, definita dalla Garante un progetto di “antimafia penitenziaria”, prevede l’introduzione di risorse tecnologiche nei penitenziari (tra cui sistemi anti-drone e rilevatori di cellulari) unitamente a un’attività di monitoraggio della popolazione carceraria per individuare eventuali dinamiche oppressive da parte della criminalità organizzata.

LE CRITICHE DEI PENALISTI

Secondo il Coordinamento guidato dall’avvocato Giuseppe Milicia e dai presidenti delle dieci Camere penali territoriali, tale visione rappresenterebbe uno stravolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e dallo Statuto Regionale all’Istituzione di garanzia. «La Garante nasce per tutelare i diritti fondamentali e le garanzie dei reclusi, non per svolgere compiti di ordine pubblico o investigativi, che sono di esclusiva pertinenza della Polizia Penitenziaria e della Magistratura», si legge nel documento diffuso dai penalisti.

I legali sottolineano come l’entusiasmo per le «incarcerazioni di massa» contrasti con il principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 27 della Costituzione e rischi di aggravare l’ormai cronico sovraffollamento delle strutture penitenziarie calabresi. Viene inoltre respinta la logica di una differenziazione dei diritti dei detenuti, ricordando che i fenomeni di grave disagio — compresi i suicidi — si concentrano in misura prevalente nei reparti di media sicurezza.

L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI

La nota si conclude con una richiesta chiara rivolta al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, al Garante nazionale e alla Conferenza dei Garanti territoriali: chiarire se le posizioni espresse da Giovanna Russo siano condivise dalle istituzioni che l’hanno nominata o se si ritenga necessario richiamare l’ufficio al suo ruolo originario di neutrale presidio dei diritti e delle garanzie di tutti i ristretti.