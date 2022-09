Bollettino Covid Calabria del 7 settembre: 742 casi e tre morti

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Bollettino del Covid in Calabria del 7 settembre con indicatori in calo rispetto al giorno precedente.

Sono infatti 742, ieri erano 1.078, i nuovi contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 4.715 tamponi eseguiti che dal 16,78 di ieri scende di un punto al 15,74%. Tre i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 2.969.

In calo i ricoveri nei reparti di cura, -3 (161), ancora stabili le presenze nelle terapie intensive (5). Balzo in avanti dei guariti: sono 3.220 (488.105); diminuiscono sia gli attualmente positivi 53.171 (-2.481), sia gli isolati a domicilio 53.005 (-2.478).

In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.703.468. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 544.245.

Bollettino Covid Calabria del 7 settembre, i dati per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 2894 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89508 (89133 guariti, 375 deceduti);

Cosenza: casi attivi 41292 (55 in reparto, 1 in terapia intensiva, 41236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113204 (111924 guariti, 1280 deceduti);

Crotone: casi attivi 946 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 926 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53657 (53399 guariti, 258 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 3682 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 184369 (183515 guariti, 854 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 1631 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46292 (46108 guariti, 184 deceduti).